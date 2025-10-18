Stage de voltige La Crinière Saugaine Saugues
Stage de voltige La Crinière Saugaine Saugues samedi 18 octobre 2025.
Stage de voltige
La Crinière Saugaine 600 allee de la Pinede Saugues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 09:15:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Stage d’initiation à la voltige avec une professionnelle du spectacle.
.
La Crinière Saugaine 600 allee de la Pinede Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 51 09 34
English :
Introductory course in aerobatics with a show professional.
German :
Einführungskurs in das Voltigieren mit einer professionellen Künstlerin.
Italiano :
Corso introduttivo di acrobazia aerea con un professionista dello spettacolo.
Espanol :
Curso de iniciación a las acrobacias aéreas con un profesional del espectáculo.
L’événement Stage de voltige Saugues a été mis à jour le 2025-10-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier