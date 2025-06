Stage de VTT Le Touquet-Paris-Plage 7 juillet 2025 07:00

Pas-de-Calais

Stage de VTT Rond point de l’hippodrome Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

– Le taccyclisme organise un stage de découverte et perfectionnement de la pratique du vtt sur la commune de Le-Touquet-Paris-Plage.

– Le stage a lieu de 14h00 a 16h00, lundi, mardi, jeudi et vendredi avec un moniteur Diplômé d’État (Rudy).

– Réservé aux jeunes à partir de 8 ans (dans l’année ) jusqu’aux jeunes ados (15ans dans l’année) . licenciés ou non

– Rendez-vous 13h45 devant le local du taccyclisme rond point de l’hippodrome Le Touquet.

Tarif 50€ le stage (le reste pris en charge par le club) .

Rond point de l’hippodrome

Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 99 50 82 14 jldegroote@bbox.fr

