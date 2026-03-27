Stage de West Coast Swing à Cahors

359 Rue Victor Hugo Cahors Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Stage de danse dédié au West Coast Swing avec une initiation gratuite suivie de deux ateliers adaptés aux niveaux débutant à intermédiaire

Stage de danse dédié au West Coast Swing avec une initiation gratuite suivie de deux ateliers adaptés aux niveaux débutant à intermédiaire. Cet événement permet de découvrir ou d'approfondir cette danse de couple dans une ambiance conviviale et accessible. Encadré par des intervenants, il favorise l'apprentissage progressif et le plaisir de la pratique.

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359 Rue Victor Hugo Cahors 46000 Lot Occitanie +33 7 81 55 81 60 cahorsletsdanses@gmail.com

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English :

Dance workshop dedicated to West Coast Swing with a free initiation followed by two workshops adapted to beginner to intermediate levels

L’événement Stage de West Coast Swing à Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cahors Vallée du Lot