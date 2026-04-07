STAGE DE WUTAO & CHANT DU SOUFFLE Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet
dimanche 11 octobre 2026 · Théâtre municipal · Mont Lozère et Goulet
Informations pratiques
Mont Lozère et Goulet
STAGE DE WUTAO & CHANT DU SOUFFLE
Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2027-06-13
Date(s) :
2026-10-11 2026-12-13 2027-01-24 2027-03-14 2027-06-13
L’association « Arts & Mouvement » organise un stage WUTAO – Chant du souffle, d’une journée au théâtre municipal de Bagnols-les-bains.
Venez découvrir l’onde du Wutao, rencontrez la respiration tissulaire et la perception d’une énergie subtile, cultivez votre ancrage et libérez votre respiration pulmonaire.
De 10h à 16h avec une pause déjeuner partagé.
Infos et inscriptions : 06 63 63 96 76
L’association « Arts & Mouvement » organise un stage WUTAO – Chant du souffle, d’une journée au théâtre municipal de Bagnols-les-bains.
Venez découvrir l’onde du Wutao, rencontrez la respiration tissulaire et la perception d’une énergie subtile, cultivez votre ancrage et libérez votre respiration pulmonaire.
Nous allons jouer avec notre souffle comme on joue de la musique, apprivoiser notre respiration, varier les rythmes et les volumes… Ça va groover !
* De 10h à 16h avec une pause déjeuner partagé. (Chacun.e apporte ce qu’il veut)
* Possibilité de venir que sur le temps du matin (10h/12h).
Inscription auprès de Judith Basset par téléphone : 06 63 63 96 76 .
Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 63 63 96 76 artsetmouvementsasso@gmail.com
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English :
The « Arts & Mouvement » association is organizing a one-day WUTAO – Chant du souffle workshop at the Théâtre Municipal de Bagnols-les-bains.
Come and discover the wave of Wutao, encounter tissue breathing and the perception of subtle energy, cultivate your anchorage and free your pulmonary breathing.
From 10 a.m. to 4 p.m. with a shared lunch break.
Info and registration: 06 63 63 96 76
L’événement STAGE DE WUTAO & CHANT DU SOUFFLE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-09-09 par 48-OT Mont Lozere
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