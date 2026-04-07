STAGE DE WUTAO & CHANT DU SOUFFLE Théâtre municipal Mont Lozère et Goulet

Informations pratiques

Mont Lozère et Goulet

STAGE DE WUTAO & CHANT DU SOUFFLE

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2027-06-13

Date(s) :

2026-10-11 2026-12-13 2027-01-24 2027-03-14 2027-06-13

L’association « Arts & Mouvement » organise un stage WUTAO – Chant du souffle, d’une journée au théâtre municipal de Bagnols-les-bains.

Venez découvrir l’onde du Wutao, rencontrez la respiration tissulaire et la perception d’une énergie subtile, cultivez votre ancrage et libérez votre respiration pulmonaire.

De 10h à 16h avec une pause déjeuner partagé.

Infos et inscriptions : 06 63 63 96 76

L’association « Arts & Mouvement » organise un stage WUTAO – Chant du souffle, d’une journée au théâtre municipal de Bagnols-les-bains.

Venez découvrir l’onde du Wutao, rencontrez la respiration tissulaire et la perception d’une énergie subtile, cultivez votre ancrage et libérez votre respiration pulmonaire.

Nous allons jouer avec notre souffle comme on joue de la musique, apprivoiser notre respiration, varier les rythmes et les volumes… Ça va groover !

* De 10h à 16h avec une pause déjeuner partagé. (Chacun.e apporte ce qu’il veut)

* Possibilité de venir que sur le temps du matin (10h/12h).

Inscription auprès de Judith Basset par téléphone : 06 63 63 96 76 .

Théâtre municipal Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 6 63 63 96 76 artsetmouvementsasso@gmail.com

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English :

The « Arts & Mouvement » association is organizing a one-day WUTAO – Chant du souffle workshop at the Théâtre Municipal de Bagnols-les-bains.

Come and discover the wave of Wutao, encounter tissue breathing and the perception of subtle energy, cultivate your anchorage and free your pulmonary breathing.

From 10 a.m. to 4 p.m. with a shared lunch break.

Info and registration: 06 63 63 96 76

L’événement STAGE DE WUTAO & CHANT DU SOUFFLE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-09-09 par 48-OT Mont Lozere