Stage de Yoga à la maison au profit du Téléthon Gien

Stage de Yoga à la maison au profit du Téléthon

Avenue Paulin Enfert Gien Loiret

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 16:30:00

2025-11-22

Stage de Hatha Yoga Maison des Associations

L’association Haltha Yoga organise un stage de Hatha Yoga le vendredi 22 novembre, de 15h à 16h30, à la Maison des Associations.

Une belle occasion de découvrir ou d’approfondir la pratique du yoga dans une ambiance conviviale et apaisante.

Une participation sera demandée et intégralement reversée au Téléthon.

Réservation obligatoire .

Avenue Paulin Enfert Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 85 91 11 68 hathayoga.gien23@gmail.com

