Stage de yoga à Préfailles Rue du Docteur Guépin Préfailles

Rue du Docteur Guépin Espace Culturel Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-11-15 2025-11-16

Envie de sérénité, de calme et de lâcher-prise… Direction Préfailles

Venez vous détendre en bord de mer à Préfailles et profitez d’un stage de yoga le temps d’un week-end.

Sandrine DUFOIX-MOSER vous attend à l’Espace Culturel dans le centre-bourg pour vous faire découvrir les bienfait de cette activité de détente. Spécialiste du yoga, elle vous donnera toutes ses astuces et ses conseils pour améliorer votre bien-être physique et mental.

Les objectifs

Bien-être

Zenitude

Rencontre

Bon à savoir

Parking sur place

Restauration à proximité

Venez vous détendre à Préfailles et ressentir des sensations agréables avec ce rendez-vous bien-être proposé sur Destination Pornic !

Rue du Docteur Guépin Espace Culturel Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 60 37 mairie@prefailles.fr

English :

In the mood for serenity, calm and letting go… Direction Préfailles

German :

Lust auf Gelassenheit, Ruhe und Loslassen? Richtung Préfailles

Italiano :

Voglia di serenità, di calma e di lasciarsi andare… Dirigetevi a Préfailles

Espanol :

Ganas de serenidad, de calma, de dejarse llevar… Diríjase a Préfailles

