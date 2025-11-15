Stage de yoga à Préfailles Rue du Docteur Guépin Préfailles
Stage de yoga à Préfailles Rue du Docteur Guépin Préfailles samedi 15 novembre 2025.
Stage de yoga à Préfailles
Rue du Docteur Guépin Espace Culturel Préfailles Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
Date(s) :
2025-11-15 2025-11-16
Envie de sérénité, de calme et de lâcher-prise… Direction Préfailles
Venez vous détendre en bord de mer à Préfailles et profitez d’un stage de yoga le temps d’un week-end.
Sandrine DUFOIX-MOSER vous attend à l’Espace Culturel dans le centre-bourg pour vous faire découvrir les bienfait de cette activité de détente. Spécialiste du yoga, elle vous donnera toutes ses astuces et ses conseils pour améliorer votre bien-être physique et mental.
Les objectifs
Bien-être
Zenitude
Rencontre
Bon à savoir
Parking sur place
Restauration à proximité
Venez vous détendre à Préfailles et ressentir des sensations agréables avec ce rendez-vous bien-être proposé sur Destination Pornic !
.
Rue du Docteur Guépin Espace Culturel Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 60 37 mairie@prefailles.fr
English :
In the mood for serenity, calm and letting go… Direction Préfailles
German :
Lust auf Gelassenheit, Ruhe und Loslassen? Richtung Préfailles
Italiano :
Voglia di serenità, di calma e di lasciarsi andare… Dirigetevi a Préfailles
Espanol :
Ganas de serenidad, de calma, de dejarse llevar… Diríjase a Préfailles
