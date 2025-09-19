Stage de yoga avec Altitude 999 Altitude 999 Connangles

Altitude 999 480,route du Redondet Connangles Haute-Loire

Tarif : 230 – 230 – EUR

Tarifs comprenant l’hébergement et les enseignements

230€ pour les stages de 3 jours 2 nuits et 12h de pratique.

Début : Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-09-21

2025-09-19

Le temps d’un weekend, le stage de yoga se déroulera sur le thème de l’équinoxe d’Automne avec des thématiques abordés sur l’introspection, le retour de soi, l’apaisement, la gratitude et le lâcher prise.

Altitude 999 480,route du Redondet Connangles 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 65 65 64 valerie@altitude999yogaenauvergne.fr

English :

Over the course of a weekend, the yoga workshop will focus on the theme of the autumn equinox, with themes such as introspection, self-reflection, soothing, gratitude and letting go.

German :

Ein Wochenende lang wird der Yogakurs unter dem Motto der Herbst-Tagundnachtgleiche stehen und Themen wie Selbstbeobachtung, Selbstrückkehr, Beruhigung, Dankbarkeit und Loslassen behandeln.

Italiano :

Nel corso di un fine settimana, il corso di yoga si concentrerà sul tema dell’equinozio d’autunno, con temi quali l’introspezione, il ritorno a se stessi, la calma, la gratitudine e il lasciarsi andare.

Espanol :

A lo largo de un fin de semana, el curso de yoga se centrará en el tema del equinoccio de otoño, con temas como la introspección, la autorreflexión, la calma, la gratitud y el dejar ir.

