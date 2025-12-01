Stage de Yoga avec Vanessa Desmarthon

Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 09:00:00

fin : 2026-01-25 13:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Depuis l’époque moderne, le Yoga s’est démocratisé au point de perdre de vue sa vraie valeur, son réel but..

Nous verrons les 8 membres du Yoga, autrement dit sa philosophie, l’essence qui amène à cette discipline. Vous découvrirez ses 4 voies de libération, de reconnexion à vous-même.

Le stage ayant lieu à la salle omnisports, vous pourrez vous assoir sur les tatamis (tapis de judo) ou utiliser une chaise. Vous pouvez prévoir un plaid, un petit snack pour les éventuelles fringales et éventuellement de quoi prendre des notes. Une boisson chaude infusée est prévue.

Dimanche 25 janvier 2026 de 9h à 13h Tarif 60€

Bienvenue dans le Yoga ancestral, loin des modes européennes. .

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne +33 6 75 31 95 23

English :

