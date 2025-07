Stage de Yoga Charroux

Stage de Yoga Charroux mardi 29 juillet 2025.

Stage de Yoga

Salle d’Animation (à proximité de la Mairie) Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-29

Stage Yoga & Danse. Matin yoga avec Sandrine Braun. Après-midi danse contemporaine avec Noé Pellencin et Julia Rauch. Ouvert à tous.

.

Salle d’Animation (à proximité de la Mairie) Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 49 40 35

English :

Yoga & Dance workshop. Morning: yoga with Sandrine Braun. Afternoon: contemporary dance with Noé Pellencin and Julia Rauch. Open to all.

German :

Praktikum Yoga & Tanz. Morgens: Yoga mit Sandrine Braun. Nachmittag: Zeitgenössischer Tanz mit Noé Pellencin und Julia Rauch. Offen für alle.

Italiano :

Workshop di yoga e danza. Mattina: yoga con Sandrine Braun. Pomeriggio: danza contemporanea con Noé Pellencin e Julia Rauch. Aperto a tutti.

Espanol :

Taller de yoga y danza. Mañana: yoga con Sandrine Braun. Tarde: danza contemporánea con Noé Pellencin y Julia Rauch. Abierto a todos.

L’événement Stage de Yoga Charroux a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de tourisme Val de Sioule