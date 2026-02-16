Stage de yoga Comment préserver ses yeux et sa vue Grange Madame Vasles

Stage de yoga Comment préserver ses yeux et sa vue

Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

Matinée de pratique relaxante.

Matinées de yoga essentiellement constituées de pratique, complétée par des informations essentielles relatives à la santé.

Sur inscription débutants acceptés .

Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 39 48 71 blaisxavier7@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage de yoga Comment préserver ses yeux et sa vue

L’événement Stage de yoga Comment préserver ses yeux et sa vue Vasles a été mis à jour le 2026-02-13 par CC Parthenay Gâtine