Stage de yoga Comment préserver ses yeux et sa vue Grange Madame Vasles dimanche 22 février 2026.

Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles Deux-Sèvres

Tarif : 35 – 35 – EUR

Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22

2026-02-22

Matinée de pratique relaxante.
Matinées de yoga essentiellement constituées de pratique, complétée par des informations essentielles relatives à la santé.
Sur inscription débutants acceptés   .

Grange Madame 8 Rue de la Sayette Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 39 48 71  blaisxavier7@gmail.com

