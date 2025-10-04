Stage de Yoga Dance Salle du foyer Jean Barbet Saint-Laurent-sur-Gorre

Stage de Yoga Dance Salle du foyer Jean Barbet Saint-Laurent-sur-Gorre samedi 4 octobre 2025.

Salle du foyer Jean Barbet Rue Jean Jaurés Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Venez essayer ou redécouvrir le Yoga Dance avec Karine, de l’association Arts et Danses du Monde, pour un stage d’une heure. Le yoga dance mêle des postures de yoga à la fluidité du mouvement dansé. .

Salle du foyer Jean Barbet Rue Jean Jaurés Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 46 17 48 mouv.danse87@gmail.com

