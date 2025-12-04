Stage de Yoga Danse Salle du Foyer Jean Barbet Saint-Laurent-sur-Gorre
Stage de Yoga Danse
Salle du Foyer Jean Barbet 6 Rue Jean Jaurès Saint-Laurent-sur-Gorre Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-13
fin : 2026-01-10
2025-12-13 2026-01-10 2026-02-14
Karine (de l’association Art et Danses du monde) vous invite à venir vous initier ou à vous perfectionner en yoga danse. Cette discipline est est le fruit de la fusion entre le yoga, ancienne pratique indienne axée sur la spiritualité et les postures physiques, et la danse, une forme d’expression artistique présente dans de nombreuses cultures. .
Salle du Foyer Jean Barbet 6 Rue Jean Jaurès Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 46 17 48 mouv.danse87@gmail.com
