Stage de Yoga et Qi Gong Dojo Guinebert Montluçon
Stage de Yoga et Qi Gong Dojo Guinebert Montluçon dimanche 12 avril 2026.
Stage de Yoga et Qi Gong
Dojo Guinebert Allée Jean-Jacques Soulier Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:30:00
fin : 2026-04-12 11:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Stage de Qi Gong proposé par l’association Art et Santé pour cultiver l’esprit martial.
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Dojo Guinebert Allée Jean-Jacques Soulier Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 76 69 79 70 medy.tabet54@gmail.com
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English :
Qi Gong workshop offered by the Art et Santé association to cultivate the martial spirit.
L’événement Stage de Yoga et Qi Gong Montluçon a été mis à jour le 2026-03-20 par Montluçon Tourisme