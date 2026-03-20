Stage de Yoga et Qi Gong Dojo Guinebert Montluçon

Stage de Yoga et Qi Gong

Dojo Guinebert Allée Jean-Jacques Soulier Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:30:00

fin : 2026-04-12 11:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Stage de Qi Gong proposé par l’association Art et Santé pour cultiver l’esprit martial.

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Dojo Guinebert Allée Jean-Jacques Soulier Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 76 69 79 70 medy.tabet54@gmail.com

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English :

Qi Gong workshop offered by the Art et Santé association to cultivate the martial spirit.

L’événement Stage de Yoga et Qi Gong Montluçon a été mis à jour le 2026-03-20 par Montluçon Tourisme