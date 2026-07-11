Informations pratiques

Bains-sur-Oust

Stage de Yoga Les 5 Vayus

La Roche du Theil Bains-sur-Oust Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Dans la tradition du yoga, les cinq Vayus sont les cinq grands courants d’énergie qui animent le corps, le souffle et l’esprit. Les comprendre, c’est apprendre à mieux respirer, retrouver de la stabilité, développer sa vitalité et favoriser un équilibre durable.

Au cours de ce week-end, nous alternerons pratiques posturales, pranayama, méditation, enseignements et temps d’intégration, afin d’expérimenter concrètement l’action de chacun des Vayus dans notre vie quotidienne.

Un stage accessible à tous, pour approfondir sa pratique et repartir avec des repères simples à intégrer au quotidien.

Un week-end pour respirer, comprendre et laisser le souffle devenir un véritable guide intérieur.

Lieu Domaine de La Roche du Theil .

La Roche du Theil Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 82 01 06 53

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English :

L’événement Stage de Yoga Les 5 Vayus Bains-sur-Oust a été mis à jour le 2026-07-11 par OT PAYS DE REDON