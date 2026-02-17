Stage de Yoga chemin de Fresneau Marsanne

Stage de Yoga

chemin de Fresneau Notre Dame de Fresneau Marsanne Drôme

Tarif : 275 – 275 – 275 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-15 14:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-03-15

Noémie Dufraisse, professeure diplômée de Yoga, enseigne le Hatha Yoga depuis 13 ans. Dans son enseignement, le souffle guide la séance.

chemin de Fresneau Notre Dame de Fresneau Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 23 61 59 noemiedufraisse@gmail.com

English :

Yoga teacher Noémie Dufraisse has been teaching Hatha Yoga for 13 years. In her teaching, the breath guides the session.

