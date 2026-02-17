Stage de Yoga chemin de Fresneau Marsanne
Stage de Yoga chemin de Fresneau Marsanne samedi 14 mars 2026.
Stage de Yoga
chemin de Fresneau Notre Dame de Fresneau Marsanne Drôme
Tarif : 275 – 275 – 275 EUR
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-15 14:00:00
2026-03-14 2026-03-15
Noémie Dufraisse, professeure diplômée de Yoga, enseigne le Hatha Yoga depuis 13 ans. Dans son enseignement, le souffle guide la séance.
chemin de Fresneau Notre Dame de Fresneau Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 23 61 59 noemiedufraisse@gmail.com
English :
Yoga teacher Noémie Dufraisse has been teaching Hatha Yoga for 13 years. In her teaching, the breath guides the session.
