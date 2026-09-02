Stage de yoga Montbrun-les-Bains
samedi 17 octobre 2026 · Montbrun-les-Bains
Informations pratiques
Montbrun-les-Bains
Stage de yoga
Dojo de Montbrun les Bains Montbrun-les-Bains Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-18 12:30:00
Date(s) :
2026-10-17
L’objectif est de sentir comment habiter le corps dans l’effort, donner de l’espace au souffle et à l’état d’être.
Places limitées (12 personnes maximum)
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Dojo de Montbrun les Bains Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 23 61 59 noemidedufraisse@gmail.com
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English :
The goal is to explore how to be present in the body during physical exertion, to make space for the breath and %E0 the %E9state of %EAbeing.
Limited space (maximum of 12 people)
L’événement Stage de yoga Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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