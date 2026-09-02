Informations pratiques

Montbrun-les-Bains

Stage de yoga

Dojo de Montbrun les Bains Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:30:00

fin : 2026-10-18 12:30:00

Date(s) :

2026-10-17

L’objectif est de sentir comment habiter le corps dans l’effort, donner de l’espace au souffle et à l’état d’être.



Places limitées (12 personnes maximum)

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Dojo de Montbrun les Bains Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 23 61 59 noemidedufraisse@gmail.com

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English :

The goal is to explore how to be present in the body during physical exertion, to make space for the breath and %E0 the %E9state of %EAbeing.

Limited space (maximum of 12 people)

L’événement Stage de yoga Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale