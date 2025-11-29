STAGE DE YOGA Saint-Germain-de-Calberte
Stage de yoga Yoga et mal de dos avec Géraldine, samedi 29 novembre, de 10h à 13h, à la salle polyvalente de St Germain de Calberte. Prix 15 € + adhésion au foyer rural à l’année (10 €)
Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie foyerrrural48370@gmail.com
English :
Yoga workshop Yoga and back pain with Géraldine, Saturday November 29, from 10am to 1pm, at the salle polyvalente in St Germain de Calberte. Price: 15 ? + annual membership of the Foyer Rural (10 ?)
German :
Yogakurs Yoga und Rückenschmerzen mit Géraldine, Samstag, 29. November, von 10 bis 13 Uhr, in der Mehrzweckhalle von St Germain de Calberte. Preis: 15 ? + Jahresmitgliedschaft im Foyer rural (10 ?)
Italiano :
Laboratorio di yoga e mal di schiena con Géraldine, sabato 29 novembre, dalle 10 alle 13, presso la sala polivalente di St Germain de Calberte. Prezzo: 15 € + iscrizione annuale al Foyer Rural (10 €)
Espanol :
Taller de yoga Yoga y dolor de espalda con Géraldine, sábado 29 de noviembre, de 10 a 13 h, en la salle polyvalente de St Germain de Calberte. Precio: 15€ + abono anual al Foyer Rural (10€)
