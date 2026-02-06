Stage de Yoga Son et vibrations Studio de yoga Samsara Prémilhat

Stage de Yoga Son et vibrations

Studio de yoga Samsara 5 bis route de Quinssaines Prémilhat Allier

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

les deux journées de pratique

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

2026-03-28

Nathalie TREVILLE, enseignante à Bordeaux, sera présente au studio SAMSARA YOGA pour vous initier au yoga du son. Vous pourrez observer comment l’expérience du son et de la voix transforme notre état intérieur, dans le mouvement, l’assise ou l’immobilité.

Studio de yoga Samsara 5 bis route de Quinssaines Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 23 42 24 contact.samsara.yoga@gmail.com

English :

Bordeaux-based teacher Nathalie TREVILLE will be on hand at the SAMSARA YOGA studio to introduce you to the yoga of sound. You’ll be able to observe how the experience of sound and voice transforms our inner state, whether in movement, sitting or stillness.

