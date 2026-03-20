Stage de yoga sur tapis à thème Salles de l’Ouzom Asson

Stage de yoga sur tapis à thème

Salles de l’Ouzom Rue des Arribarrouys Asson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Stage de Yoga sur tapis.

Thème: Prendre soin de son bassin pour plus de mobilité et moins de douleurs dorsales. .

Salles de l’Ouzom Rue des Arribarrouys Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 91 78 23 ffse.berard@orange.fr

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English : Stage de yoga sur tapis à thème

L’événement Stage de yoga sur tapis à thème Asson a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay