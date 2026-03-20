Stage de yoga sur tapis à thème Salles de l’Ouzom Asson
Stage de yoga sur tapis à thème Salles de l’Ouzom Asson dimanche 12 avril 2026.
Stage de yoga sur tapis à thème
Salles de l’Ouzom Rue des Arribarrouys Asson Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Stage de Yoga sur tapis.
Thème: Prendre soin de son bassin pour plus de mobilité et moins de douleurs dorsales. .
Salles de l’Ouzom Rue des Arribarrouys Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 91 78 23 ffse.berard@orange.fr
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English : Stage de yoga sur tapis à thème
L’événement Stage de yoga sur tapis à thème Asson a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay