STAGE DE YOGALATES – Valras-Plage, 17 mai 2025 07:00, Valras-Plage.

Hérault

STAGE DE YOGALATES 176 Avenue du Casino Valras-Plage Hérault

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Lors d’une séance dédiée aux débutants, venez découvrir le « yogalates », une pratique qui combine les bienfaits du yoga et du pilates.

Prévoir de prendre votre tapis.

Places limités Réservation obligatoire. .

176 Avenue du Casino

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 6 13 26 46 22

English :

In a session dedicated to beginners, come and discover « yogalates », a practice that combines the benefits of yoga and pilates.

German :

In einer speziellen Anfängerstunde lernen Sie « Yogalates » kennen, eine Praxis, die die Vorteile von Yoga und Pilates kombiniert.

Italiano :

Venite a scoprire lo « yogalates », una pratica che combina i benefici dello yoga e del pilates, in una sessione per principianti.

Espanol :

Venga a descubrir el « yogalates », una práctica que combina los beneficios del yoga y del pilates, en una sesión para principiantes.

