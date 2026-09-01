Informations pratiques

Chaumard

Stage de Yogathérapie

Lac de Pannecière Chaumard Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 08:00:00

fin : 2026-09-20 20:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Stage de Yogathérapie dans le Morvan. 4 jours au lac de Pannecière, (date, durée et contenus adaptables).

Le stage est conçu côté tapis et côté cuisine, pour 3 à 4 participants. Les contenus ont été soigneusement choisis pour permettre à chacun d’avancer quel que soit son niveau de pratique. Il me tient à cœur de transmettre ce qui me passionne et me nourrit.

Côté tapis : Pratiquer dans la justesse de l’alignement et le respect de la physiologie, avec conscience du mouvement et du souffle. Comprendre une problématique (douleur, sciatique, tendinite, fatigue…) et progresser grâce à la connaissance de l’anatomie et à une expérimentation précise et ajustée.

Côté cuisine : Découvrir des gestes et techniques simples (cuire à l’étouffée, base aromatique, diverses céréales et légumineuses…) et bien manger (bons produits, équilibrés, bien cuisinés et conservés…). Inspiration Alternative-cuisine de Gilles Daveau.

Hébergement à prévoir. .

Lac de Pannecière Chaumard 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 45 50 11 pascale.lh@hotmail.fr

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English : Stage de Yogathérapie

L’événement Stage de Yogathérapie Chaumard a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs