Stage de Yogathérapie Chaumard
jeudi 17 septembre 2026 · Chaumard
Informations pratiques
Chaumard
Stage de Yogathérapie
Lac de Pannecière Chaumard Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 08:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Stage de Yogathérapie dans le Morvan. 4 jours au lac de Pannecière, (date, durée et contenus adaptables).
Le stage est conçu côté tapis et côté cuisine, pour 3 à 4 participants. Les contenus ont été soigneusement choisis pour permettre à chacun d’avancer quel que soit son niveau de pratique. Il me tient à cœur de transmettre ce qui me passionne et me nourrit.
Côté tapis : Pratiquer dans la justesse de l’alignement et le respect de la physiologie, avec conscience du mouvement et du souffle. Comprendre une problématique (douleur, sciatique, tendinite, fatigue…) et progresser grâce à la connaissance de l’anatomie et à une expérimentation précise et ajustée.
Côté cuisine : Découvrir des gestes et techniques simples (cuire à l’étouffée, base aromatique, diverses céréales et légumineuses…) et bien manger (bons produits, équilibrés, bien cuisinés et conservés…). Inspiration Alternative-cuisine de Gilles Daveau.
Hébergement à prévoir. .
Lac de Pannecière Chaumard 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 45 50 11 pascale.lh@hotmail.fr
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English : Stage de Yogathérapie
L’événement Stage de Yogathérapie Chaumard a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs