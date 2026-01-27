Stage d’échasses Des balles ton cirque Carnaval de Romans 2026 rue Pouchelon Romans-sur-Isère

Stage d’échasses Des balles ton cirque Carnaval de Romans 2026

rue Pouchelon Gymnase Pouchelon Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-02-07 18:00:00

fin : 2026-02-20 21:00:00

2026-02-07 2026-02-08 2026-02-17 2026-02-21

Dans le cadre du Carnaval de Romans 2026, où le Carnaval rencontre le Nouvel An Chinois, Des Balles ton cirque apporte sa pierre à l’édifice grâce à des stages d’échasses.

Adhésion à l’association et inscriptions obligatoires pour enfants et adultes.

rue Pouchelon Gymnase Pouchelon Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 42 62 28 desballestoncirque@yahoo.fr

English :

As part of the Carnaval de Romans 2026, where Carnival meets Chinese New Year, Des Balles ton cirque contributes to the event with stilt-walking workshops.

Membership and registration required for children and adults.

