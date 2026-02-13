Stage d’échecs à St Pryvé St Mesmin, Salle Roger Toulouse, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Stage d’échecs à St Pryvé St Mesmin 16 et 17 février Salle Roger Toulouse Loiret

♟ Stage d’échecs à St Pryvé-St Mesmin : initiation & perfectionnement ♟

Envie de découvrir le jeu d’échecs ou de faire progresser votre stratégie ? Rejoignez-nous pour deux stages d’échecs ouverts à tous, organisés par le CDJE45 et le club La Tour, Prends Garde !

Dates : 16 & 17 février 2026

Horaires : 14h00 à 17h00

Lieu : Salle Roger Toulouse place de la Belle Arche 45750 St Pryvé-St Mesmin

Tarif 8€ par séance

Au programme :

Initiation pour les débutants

Perfectionnement pour les joueurs déjà initiés

Jeux, exercices, défis et bonne humeur au rendez-vous !

Tournoi organisé le 17 février

Gouter offert

Ouvert aux enfants et adolescents (et aux adultes curieux !)

Venez partager un moment convivial autour de l’un des plus grands jeux de stratégie de tous les temps !

♟ Inscrivez-vous vite, les places sont limitées ! ♟

Salle Roger Toulouse Place de la salle des Fêtes 45750 St Pryvé St Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire

CDJE45