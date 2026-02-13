Stage d’échecs à St Pryvé St Mesmin, Salle Roger Toulouse, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
Stage d’échecs à St Pryvé St Mesmin, Salle Roger Toulouse, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin lundi 16 février 2026.
Inscription en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-16T14:00:00+01:00 – 2026-02-16T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-17T14:00:00+01:00 – 2026-02-17T17:00:00+01:00
♟ Stage d’échecs à St Pryvé-St Mesmin : initiation & perfectionnement ♟
Envie de découvrir le jeu d’échecs ou de faire progresser votre stratégie ? Rejoignez-nous pour deux stages d’échecs ouverts à tous, organisés par le CDJE45 et le club La Tour, Prends Garde !
Dates : 16 & 17 février 2026
Horaires : 14h00 à 17h00
Lieu : Salle Roger Toulouse place de la Belle Arche 45750 St Pryvé-St Mesmin
Tarif 8€ par séance
Au programme :
Initiation pour les débutants
Perfectionnement pour les joueurs déjà initiés
Jeux, exercices, défis et bonne humeur au rendez-vous !
Tournoi organisé le 17 février
Gouter offert
Ouvert aux enfants et adolescents (et aux adultes curieux !)
Venez partager un moment convivial autour de l’un des plus grands jeux de stratégie de tous les temps !
♟ Inscrivez-vous vite, les places sont limitées ! ♟
CDJE45