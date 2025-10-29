Stage d’échecs Gien
Stage d’échecs Gien mercredi 29 octobre 2025.
Stage d’échecs
rue Bernard Palissy Gien Loiret
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 17:00:00
2025-10-29 2025-10-30
Stage vacances de Toussaint à Gien
Stage d’échecs à Gien initiation & perfectionnement
Envie de découvrir le jeu d’échecs ou de faire progresser votre stratégie ? Rejoignez-nous pour deux stages d’échecs ouverts à tous, organisés par le CDJE45 et le club d’échecs Echiquier Berry Sologne
Dates
29 & 30 octobre 2025
Horaires 14h00 à 17h00
Lieu Salle Bernard Palissy rue Bernard Palissy 45500 Gien
Tarif 6€ par séance
Au programme
Initiation pour les débutants
Perfectionnement pour les joueurs déjà initiés
Jeux, exercices, défis et bonne humeur au rendez-vous !
Tournoi organisé le 30 octobre
Gouter offert
Ouvert aux enfants et adolescents (et aux adultes curieux !)
Venez partager un moment convivial autour de l'un des plus grands jeux de stratégie !
rue Bernard Palissy Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire
English :
All Saints’ vacation course in Gien
German :
Praktikum Allerheiligenferien in Gien
Italiano :
Corso di vacanze di Ognissanti a Gien
Espanol :
Curso de vacaciones de Todos los Santos en Gien
L’événement Stage d’échecs Gien a été mis à jour le 2025-10-22 par ADRT45