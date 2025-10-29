Stage d’échecs Gien

Stage d’échecs Gien mercredi 29 octobre 2025.

Stage d’échecs

rue Bernard Palissy Gien Loiret

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 17:00:00

2025-10-29 2025-10-30

Stage vacances de Toussaint à Gien

Stage d’échecs à Gien initiation & perfectionnement

Envie de découvrir le jeu d’échecs ou de faire progresser votre stratégie ? Rejoignez-nous pour deux stages d’échecs ouverts à tous, organisés par le CDJE45 et le club d’échecs Echiquier Berry Sologne

Dates

29 & 30 octobre 2025

Horaires 14h00 à 17h00

Lieu Salle Bernard Palissy rue Bernard Palissy 45500 Gien

Tarif 6€ par séance

Au programme

Initiation pour les débutants

Perfectionnement pour les joueurs déjà initiés

Jeux, exercices, défis et bonne humeur au rendez-vous !

Tournoi organisé le 30 octobre

Gouter offert

Ouvert aux enfants et adolescents (et aux adultes curieux !)

rue Bernard Palissy Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire

