Stage décor/sgrahitage L’atelier d’Émie Saint-Didier-en-Velay
Stage décor/sgrahitage L’atelier d’Émie Saint-Didier-en-Velay samedi 14 février 2026.
Stage décor/sgrahitage
L’atelier d’Émie 5 place Jeanne d’Arc Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
matières premières et cuissons comprises
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Envie de créer, de modeler et de prendre du temps pour soi ?
Plusieurs stages autour de la terre sont proposés en février.
.
L’atelier d’Émie 5 place Jeanne d’Arc Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 02 31 32 latestaire.emie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Want to create, model and take time for yourself?
Several clay workshops are on offer in February.
L’événement Stage décor/sgrahitage Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Loire Semène