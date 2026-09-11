UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Boussac-Bourg

Stage : décoration de Noel Boussac-Bourg

samedi 5 décembre 2026 · Boussac-Bourg

Stage : décoration de Noel Boussac-Bourg

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Les Châtaigniers
Ville
23600 Boussac-Bourg
Département
Creuse
Tarif
40 Tarif de base - plein tarif

Boussac-Bourg

Stage : décoration de Noel

Les Châtaigniers Boussac-Bourg Creuse

Tarif : – – 40 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 14:00:00
fin : 2026-12-05 17:00:00

Date(s) :
2026-12-05

Stage de décoration de Noel : différents matériaux
Difficulté moyenne   .

Les Châtaigniers Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 61 46 30  lafermedeschataigniers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stage : décoration de Noel Boussac-Bourg a été mis à jour le 2026-09-11 par Creuse Confluence Tourisme

À voir aussi à Boussac-Bourg (Creuse)