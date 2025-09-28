Stage découverte au poney club du Moulin Poney club du Moulin Plouégat-Guérand

Poney club du Moulin 5 Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand Finistère

Début : 2025-09-28 14:30:00

fin : 2025-09-28 16:30:00

2025-09-28

Stage découverte au Poney-club du Moulin à Plouégat-Guérand.

Au programme

– Quelles sont les bases de l’assise du cavalier et quel est l’impact sur les chevaux ?

– Qu’est-ce-que sont les canaux de perception ?

– Comment fonctionnent les émotions ?

Découvrez une nouvelle approche de l’équitation qui vous recentre sur vous-même dans le but d’améliorer votre bien-être et celui de vos montures.

À savoir un suivi de 7 cours peut être entamé à la suite de ce stage afin de vous permettre de découvrir l’intégralité du fonctionnement à cheval. .

