Stage découverte au poney club du Moulin Poney club du Moulin Plouégat-Guérand
Stage découverte au poney club du Moulin Poney club du Moulin Plouégat-Guérand dimanche 28 septembre 2025.
Stage découverte au poney club du Moulin
Poney club du Moulin 5 Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 14:30:00
fin : 2025-09-28 16:30:00
Date(s) :
2025-09-28
Stage découverte au Poney-club du Moulin à Plouégat-Guérand.
Au programme
– Quelles sont les bases de l’assise du cavalier et quel est l’impact sur les chevaux ?
– Qu’est-ce-que sont les canaux de perception ?
– Comment fonctionnent les émotions ?
Découvrez une nouvelle approche de l’équitation qui vous recentre sur vous-même dans le but d’améliorer votre bien-être et celui de vos montures.
À savoir un suivi de 7 cours peut être entamé à la suite de ce stage afin de vous permettre de découvrir l’intégralité du fonctionnement à cheval. .
Poney club du Moulin 5 Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 7 68 27 80 27
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Stage découverte au poney club du Moulin Plouégat-Guérand a été mis à jour le 2025-08-16 par OT BAIE DE MORLAIX