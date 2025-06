Stage Découverte Aviron Base nautique Plaine de Baud Rennes 8 juillet 2025

Stage Découverte Aviron Base nautique Plaine de Baud Rennes 8 – 11 juillet Ille-et-Vilaine

Sur inscription, tarif 100€ pour les 4 demi-journées (téléchargement du bulletin de participation sur le site internet, lien ci-dessous) carte sortir acceptée

A toi la découverte du plaisir de la glisse sur la Vilaine, le goût de l’effort et du partage

Stage Découverte de l’aviron pour les jeunes de 10 à 15 ans, encadré par notre entraîneur diplômé d’Etat.

Equipement nécessaire: short, t-shirt, chaussures fermées, casquette, gourde d’eau et crème solaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-08T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-11T11:30:00.000+02:00

Base nautique Plaine de Baud 35 rue Jean Marie Huchet, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35042 Ille-et-Vilaine