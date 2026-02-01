Stage Découverte Barre à Terre Parc des loisirs Roger-Menu Épernay

Stage Découverte Barre à Terre

Parc des loisirs Roger-Menu MAVA Salle 3 Épernay Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Supplément

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 19:00:00

fin : 2026-02-25 20:00:00

Date(s) :

2026-02-25

Tout public

Laura, enseignante diplômée en danse classique et préparatoire à l’Académie National de Rome et au Centre Educatif National, vous propose de découvrir la Barre à Terre, une activité sportive trouvant son origine dans la danse classique et plus particulièrement aux étapes d’échauffement et d’étirement. .

Parc des loisirs Roger-Menu MAVA Salle 3 Épernay 51200 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage Découverte Barre à Terre

L’événement Stage Découverte Barre à Terre Épernay a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme Epernay en Champagne