Stage Découverte Barre à Terre Parc des loisirs Roger-Menu Épernay
Stage Découverte Barre à Terre Parc des loisirs Roger-Menu Épernay mercredi 25 février 2026.
Stage Découverte Barre à Terre
Parc des loisirs Roger-Menu MAVA Salle 3 Épernay Marne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Supplément
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 19:00:00
fin : 2026-02-25 20:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Tout public
Laura, enseignante diplômée en danse classique et préparatoire à l’Académie National de Rome et au Centre Educatif National, vous propose de découvrir la Barre à Terre, une activité sportive trouvant son origine dans la danse classique et plus particulièrement aux étapes d’échauffement et d’étirement. .
Parc des loisirs Roger-Menu MAVA Salle 3 Épernay 51200 Marne Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Stage Découverte Barre à Terre
L’événement Stage Découverte Barre à Terre Épernay a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de tourisme Epernay en Champagne