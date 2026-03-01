Stage découverte cabaret Trévou-Tréguignec

Stage découverte cabaret

Salle Omnisports Trévou-Tréguignec Côtes-d'Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 16:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Le temps d’un après-midi, venez découvrir la danse cabaret élégance, audace et confiance en soi dans une ambiance fun et bienveillante ! Ouvert à toutes, débutantes ou confirmées. .

Salle Omnisports Trévou-Tréguignec 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 81 05 39 41

