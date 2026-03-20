Stage découverte canoë-kayak Base d’eaux-vives du Pont d’Espagne Jurançon

Stage découverte canoë-kayak

Base d’eaux-vives du Pont d’Espagne 12 av du Corps Franc Pommiès Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 80 – 80 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-13

Découvrez l’eau, les courants et les sensations de glisse tout en s’amusant !

Expérimentez diverses embarcations le canoë, le kayak, le paddle, le raft …

Initiez-vous à l’environnement naturel du Gave de Pau en naviguant sur le bassin d’eaux-vives du Pont d’Espagne et sur la descente de Pau jusqu’à Laroin (5km).

Un stage ouvert à tous !

Ce stage s’adresse à toutes les personnes débutantes, enfants et adultes. Selon les niveaux et les expériences de chacun, des groupes homogènes seront constitués.

Au programme

2 séances de kayak en eau vive

1 séance de paddle en eau vive pour l’équilibre et le fun.

1 grande descente de rivière jusqu’à Laroin (en paddle ou kayak).

À prévoir Pique-nique pour le midi et chaussures fermées allant dans l’eau.

Tout inclus Encadrement diplômé, matériel complet, transport et assurance. .

Base d’eaux-vives du Pont d’Espagne 12 av du Corps Franc Pommiès Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 07 41 49 accueil@pau-ck.org

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English : Stage découverte canoë-kayak

L’événement Stage découverte canoë-kayak Jurançon a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau