Stage découverte canoë-kayak Base d’eaux-vives du Pont d’Espagne Jurançon
Stage découverte canoë-kayak Base d’eaux-vives du Pont d’Espagne Jurançon lundi 13 avril 2026.
Stage découverte canoë-kayak
Base d’eaux-vives du Pont d’Espagne 12 av du Corps Franc Pommiès Jurançon Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 80 – 80 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-13
Découvrez l’eau, les courants et les sensations de glisse tout en s’amusant !
Expérimentez diverses embarcations le canoë, le kayak, le paddle, le raft …
Initiez-vous à l’environnement naturel du Gave de Pau en naviguant sur le bassin d’eaux-vives du Pont d’Espagne et sur la descente de Pau jusqu’à Laroin (5km).
Un stage ouvert à tous !
Ce stage s’adresse à toutes les personnes débutantes, enfants et adultes. Selon les niveaux et les expériences de chacun, des groupes homogènes seront constitués.
Au programme
2 séances de kayak en eau vive
1 séance de paddle en eau vive pour l’équilibre et le fun.
1 grande descente de rivière jusqu’à Laroin (en paddle ou kayak).
À prévoir Pique-nique pour le midi et chaussures fermées allant dans l’eau.
Tout inclus Encadrement diplômé, matériel complet, transport et assurance. .
Base d’eaux-vives du Pont d’Espagne 12 av du Corps Franc Pommiès Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 07 41 49 accueil@pau-ck.org
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English : Stage découverte canoë-kayak
L’événement Stage découverte canoë-kayak Jurançon a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Pau