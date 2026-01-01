Stage découverte de céramique pour adulte Atelier de céramique de Chloë Raimbault Loireauxence

Stage découverte de céramique pour adulte

Atelier de céramique de Chloë Raimbault 27 Rue de Verdun Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : 50 – 50 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 13:30:00

fin : 2026-04-03 15:30:00

Date(s) :

2026-01-09 2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03 2026-05-01 2026-06-05

2 heures pour découvrir une technique céramique ! (forme et décor à l’engobe)

Cuisson par mes soins ensuite.

Vous pourrez récupérer vos objets deux semaines après la séance.

Pour adulte (à partir de 13 ans)

Réservation obligatoire (6 places)

Tous les 1er vendredi du mois .

Atelier de céramique de Chloë Raimbault 27 Rue de Verdun Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 66 20 65 chloe.r.ceramique@gmail.com

English :

