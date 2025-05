Stage découverte de danses – Espace Métamorphose Cahors, 23 mai 2025 18:00, Cahors.

Lot

Stage découverte de danses Espace Métamorphose 265 avenue Pierre Bourrières Cahors Lot

Début : 2025-05-23 18:00:00

fin : 2025-05-23 20:00:00

2025-05-23

Venez découvrir différents types de danse le vendredi 23 mai à Cahors.

Il y en aura pour tous les styles et tous les âges.

Réservation obligatoire/

18h00 19h00: danses latines modernisées (cha cha cha, samba, jive…) pour ados et adultes.

19h00 20h00: dancehal pour ados et adultes 25 .

Espace Métamorphose 265 avenue Pierre Bourrières

Cahors 46000 Lot Occitanie accorsi.harmony@orange.fr

English :

Come and discover different types of dance on Friday May 23 in Cahors.

There’ll be something for all styles and ages.

Booking essential/

German :

Lernen Sie am Freitag, dem 23. Mai, in Cahors verschiedene Tanzarten kennen.

Es wird für jeden Stil und jedes Alter etwas dabei sein.

Reservierung erforderlich/

Italiano :

Venite a scoprire i diversi tipi di danza venerdì 23 maggio a Cahors.

Ci sarà qualcosa per tutti gli stili e le età.

La prenotazione è essenziale

Espanol :

Venga a descubrir diferentes tipos de danza el viernes 23 de mayo en Cahors.

Habrá para todos los estilos y edades.

Imprescindible reservar

