STAGE DÉCOUVERTE DE LA BATUCADA SALLE DES ASSOCIATIONS Landorthe

SALLE DES ASSOCIATIONS Rue Saint-Barthélémy Landorthe Haute-Garonne

Début : 2025-09-28 14:00:00

fin : 2025-09-28 18:00:00

2025-09-28

Venez découvrir la batucada lors d’un stage rythmé et convivial !

Plongez dans l’univers vibrant de la batucada, un style de percussions brésiliennes à la fois festif, énergique et accessible à tous !

Ce stage est ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans, sans aucun prérequis musical.

Les enfants de -15 ans doivent être accompagnés d’un adulte inscrit au stage.

Le stage se poursuivra par un goûter partagé, moment convivial pour échanger, se détendre et prolonger l’expérience en toute simplicité.

Une belle occasion de faire vibrer les peaux… et les sourires ! .

