Stage-découverte de l’Aviation Aéroclub du Bassin Minier Pouilloux

Informations pratiques

Pouilloux

Stage-découverte de l’Aviation

Aéroclub du Bassin Minier 2 rue de l’Aérodrome Pouilloux Saône-et-Loire

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-10-10

Proposé par l’Aéroclub du Bassin Minier.

Le stage fera aborder le milieu aéronautique en une petite matinée ou après-midi et présentera le vol de l’avion et son pilotage de façon simple et compréhensible pour tous, la vie en aéro-club, la façon d’apprendre, les possibilités offertes aux pilotes, la plate-forme avec les installations, les avions du club et l’atelier de mécanique. Et comme rien ne remplace le vécu.

La session se termine par un vol de 30 minutes pour découvrir le plaisir du vol moteur et voir la région de plus haut.

Dès 14 ans. .

Aéroclub du Bassin Minier 2 rue de l’Aérodrome Pouilloux 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 79 10 83 club-acbm@wanadoo.fr

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English : Stage-découverte de l’Aviation

L’événement Stage-découverte de l’Aviation Pouilloux a été mis à jour le 2026-05-29 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II