Stage découverte de l’équitation Alexander Poney club du Moulin Plouégat-Guérand

Stage découverte de l’équitation Alexander
Poney club du Moulin 5 Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand Finistère
Début : 2025-11-02 14:30:00
fin : 2025-11-02 16:30:00
Ce stage d’équitation Alexander vous permettra de découvrir quels sont vos déséquilibres à cheval et comment, avec l’analyse de vos fonctionnements corporels, mentaux et émotionnels, vous aurez la possibilité de rééquilibrer votre équitation.
> Nous travaillerons dans un premier temps à pied afin de comprendre quels sont vos dysfonctionnements corporels et comment vos émotions impactent ces derniers.
> La seconde partie du stage se déroulera à cheval afin de mettre en pratique ce que nous aurons travaillé à pied, et d’intégrer l’usage des canaux de perception à votre travail.
Que vous ayez des problématiques spécifiques ou de la simple curiosité, vous êtes tous les bienvenus (niveau minimum requis être autonome au pas et au trot).
Groupe limité à 4 cavaliers afin de vous proposer un stage individualisé. Possibilité de venir avec votre propre cheval, ou bien d’emprunter un cheval à la structure (en sus du tarif du stage).
Contact par téléphone ou par mail pour tout renseignement supplémentaire et pour réserver votre place. .
Poney club du Moulin 5 Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 7 68 27 80 27
