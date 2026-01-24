Stage découverte de l’équitation Alexander Poney club du Moulin Plouégat-Guérand

Stage découverte de l’équitation Alexander

Poney club du Moulin 5 Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 11:00:00

fin : 2026-02-19 13:00:00

Date(s) :

2026-02-19

Ce stage d’équitation Alexander vous permettra de découvrir quels sont vos déséquilibres à cheval et comment, avec l’analyse de vos fonctionnements corporels, mentaux et émotionnels, vous aurez la possibilité de rééquilibrer votre équitation.

Que vous ayez des problématiques spécifiques ou de la simple curiosité, vous êtes tous les bienvenus (niveau minimum requis être autonome au pas et au trot).

Possibilité de venir avec votre propre cheval, ou bien d’emprunter un cheval à la structure (en sus du tarif du stage).

Contact par téléphone ou par mail pour tout renseignement supplémentaire et pour réserver votre place. .

Poney club du Moulin 5 Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand 29620 Finistère Bretagne +33 7 68 27 80 27

