Stage-découverte de théâtre enfants/ados Salle René Deffain Préfailles

Envie de découvrir la scène dans un esprit ludique avec plaisir du jeu ? Alors le théâtre, c’est la solution idéale !

L’association Népenthès-Théâtre propose des ateliers de théâtre pour les plus jeunes dans le centre-bourg de Préfailles. En plus, c’est en petit comité avec pas plus d’une dizaine de participants.

Voici 10 bonnes raisons de faire du théâtre (et la liste peut encore s’allonger)

Surmonter sa timidité

Exprimer librement ses émotions et ses ressentis

Améliorer son expression corporelle et orale

Réussir à convaincre

Gagner en confiance en soi

Jouer un rôle

S’amuser

Renforcer sa mémoire

Se surprendre et dépasser ses limites

Faire des rencontres dans une ambiance amusante, conviviale et intergénérationnelle

Un stage complet et bien adapté aux âges des enfants

Pour un meilleur encadrement des élèves, il est proposé trois groupes de niveaux. Le premier regroupe les 5 à 7 ans avec des séances de 9h15 à 10h30 du lundi au vendredi. Le deuxième groupe regroupe les 8* à 10 ans qui effectuent les séances le matin de 10h45 à 13h du lundi au vendredi. Quant au troisième groupe, il concerne les ados, à partir de 11 ans jusqu’à 16 ans, qui participent à ce stage l’après-midi de 14h45 à 17h du lundi au jeudi puis de 10h45-13h le vendredi juste avant le spectacle final quelques minutes durant environ 30 minutes avec tous les groupes de niveaux sur scène.

* Enfants nés avant novembre 2017



Bon à savoir

Stage qui s’effectue en 5 séances de 2h15 (sauf pour les tout-petits avec 5 séances de 1h15)

Inscription obligatoire (formulaire 5/7 ans ici et formulaire enfants/ados ici)

Pour le stage « éveil arts scéniques » des 5 à 7 ans, infos et réservations auprès de Sarah au 06 61 57 99 22

Ateliers référencés sur le PASS CULTURE et ADAGE

Alors, vous hésitez ? Osez et venez tester le théâtre à Préfailles. Vous y verrez que du bénéfice !

Maintenant, on ne reste plus en coulisses et on monte sur scène pour amuser la galerie vous allez casser la baraque !

Salle René Deffain 29 Grande Rue Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 68 16 30 compagnie.nepenthes@free.fr

English :

Do you want to discover the stage in a fun, playful way? Then theater is the ideal solution!

German :

Lust, die Bühne in einem spielerischen Geist mit Freude am Spiel zu entdecken? Dann ist das Theater die ideale Lösung!

Italiano :

Volete scoprire il palcoscenico in modo divertente? Allora il teatro è la soluzione ideale!

Espanol :

¿Quieres descubrir el escenario de una forma divertida? Entonces, ¡el teatro es la solución ideal!

