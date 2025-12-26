Stage-découverte de théâtre petits/enfants/ados, Espace Culturel Préfailles

Stage-découverte de théâtre petits/enfants/ados

Espace Culturel 8 rue du Docteur Guépin Préfailles Loire-Atlantique

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-18

2026-02-16 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20

Envie de découvrir la scène dans un esprit ludique avec plaisir du jeu ? Alors le théâtre, c’est la solution idéale !

L’association Népenthès-Théâtre propose des ateliers de théâtre pour les plus jeunes dans le centre-bourg de Préfailles. En plus, c’est en petit comité avec pas plus d’une dizaine de participants.

Voici 10 bonnes raisons de faire du théâtre (et la liste peut encore s’allonger)

Surmonter sa timidité

Exprimer librement ses émotions et ses ressentis

Améliorer son expression corporelle et orale

Réussir à convaincre

Gagner en confiance en soi

Jouer un rôle

S’amuser

Renforcer sa mémoire

Se surprendre et dépasser ses limites

Faire des rencontres dans une ambiance amusante, conviviale et intergénérationnelle

Un stage complet avec différents groupes en fonction de l’âge

Pour un meilleur encadrement des élèves, il est proposé trois groupes de niveaux.

Le 1er groupe se compose des Explorateurs de la scène âgés de 6 à 7 ans. Ils effectuent ce stage éveil arts scéniques du lundi au jeudi de 9h45 à 10h45 et sont encadrés par la comédienne Sarah Fioleau. Le spectacle final a lieu le vendredi à 10h.

Le 2ème groupe se compose des 8 à 10 ans. Ils effectuent ce stage découverte du lundi au vendredi de 11h00 à 13h00 avec William. Le spectacle final a lieu le vendredi à 13h15.

Enfin le 3ème groupe se compose des ados à partir de 11 ans. Ils effectuent ce stage découverte avec William du lundi au jeudi de 15h00 à 17h15 et le vendredi de 10h45 à 13h00. Le spectacle final a lieu le vendredi à 13h15.

Bon à savoir

Stage qui s’effectue en 5 séances de 2h15 (sauf pour les tout-petits avec 5 séances de 1h15)

Inscription obligatoire (formulaire 5/7 ans ici et formulaire enfants/ados ici)

Pour le stage éveil arts scéniques des 6 à 7 ans, infos et réservations auprès de Sarah au 06 61 57 99 22

Ateliers référencés sur le PASS CULTURE et ADAGE

Alors, vous hésitez ? Osez et venez tester le théâtre à Préfailles. Vous y verrez que du bénéfice !

Maintenant, on ne reste plus en coulisses et on monte sur scène pour amuser la galerie vous allez casser la baraque !

Do you want to discover the stage in a fun, playful way? Then theater is the ideal solution!

