Stage découverte de théâtre pour les enfants Beaufay

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-23 12:00:00

2025-10-21

Venez vous exercer à l’art de l’improvisation !

La Compagnie Telle Pêche Telle Figue spécialisée dans l’improvisation théâtre propose un stage de théâtre pour les enfants de 8 à 12 ans.

Il aura lieu à la salle ludique de Beaufay de 10h à 12h les 21, 22 et 23 octobre 2025.

Uniquement sur inscription Fiche de renseignement à retirer à la mairie de Beaufay.

Pour plus d’informations 02 43 52 13 13 .

Salle ludique Beaufay 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 52 13 13

