Stage Découverte des percussions et de la batucada avec restitution Quartier Bel Air Port-Lesney

Stage Découverte des percussions et de la batucada avec restitution

Chaque mercredi du 01 avril au 6 mai 2026 de 16h à 16h45 à la médiathèque de Port-Lesney Bel Air.

A quoi s’attendre ? Lors de ce stage, Gabriel te fera découvrir les petites percussions. Tu essaieras la batterie et tu participeras à une batucada, c’est à dire un groupe de percussions qui va te faire bouger autant que le public qui te regarderas à la fin du stage puisque une petite démonstration aux parents et ami-es sera programmée.

Pour qui ? Tout public de 7 à 77 ans (et même après !)

Tarifs, informations et inscriptions http://www.musicaloue.com/ .

Quartier Bel Air Médiathèque du Val d’Amour Port-Lesney 39330 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 57 63 66 musicaloue@orange.fr

