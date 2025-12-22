Stage découverte du breton [Festival Taol Kurun], Rue de Pont-Ar-Laer Moëlan-sur-Mer

Stage découverte du breton [Festival Taol Kurun]

Rue de Pont-Ar-Laer MLC, Salle polyvalente Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 09:30:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Mieux comprendre les noms de lieux bretons et leur signification. Découvrir une langue c’est découvrir un pays au travers des noms de lieux qui nous entourent, mieux comprendre notre environnement.

Sur inscription 06 83 80 63 74 ou degemer@pregomp-molan.bzh .

Rue de Pont-Ar-Laer MLC, Salle polyvalente Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 73 88 19 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage découverte du breton [Festival Taol Kurun]

L’événement Stage découverte du breton [Festival Taol Kurun] Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS