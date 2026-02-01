Stage Découverte du clown La baleine à bascule Piégut-Pluviers

Stage Découverte du clown

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Tarif : 100 – 100 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 13:30:00

fin : 2026-02-15 17:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Il s’agira avant tout de jouer. De découvrir des outils concrets pour se familiariser avec son imaginaire et oser s’exprimer. Il n’y a pas de pré-requis, juste l’envie d’essayer. Des nez, du maquillages et des costumes seront mis à disposition. Pour la pause repas, chacun.e apporte de quoi manger. Le stage se déroulera dans la salle de spectacle. .

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 70 58 06 lesconssacres@gmail.com

English :

With Cie Les ConsSacrés. Clémént and Nelly offer you two days to discover their approach to clowning.

It’s all about playing. It’s about discovering concrete tools to familiarize yourself with your imagination and dare to express yourself. There are no prerequisites, just the desire to try.

L’événement Stage Découverte du clown Piégut-Pluviers a été mis à jour le 2026-02-04 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin