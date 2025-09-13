Stage Découverte du Vitrail Tiffany La Cabane du Vitrail Villebois-Lavalette

Stage Découverte du Vitrail Tiffany La Cabane du Vitrail

26 Grand’Rue Villebois-Lavalette Charente

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 18:00:00

2025-09-13 2025-09-27

La Cabane du Vitrail vous propose de participer à un stage. Max 4 participants.

Vous repartez avec votre création à l’issue du stage.

26 Grand’Rue Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 79 98 72 cabane.vitrail@gmail.com

English : Stage Découverte du Vitrail Tiffany La Cabane du Vitrail

La Cabane du Vitrail invites you to participate in a « group » course:

Creation of a stained glass window to hang. Dimensions approximately 20cm x 20cm.

You leave with your creation at the end of the internship.

German : Stage Découverte du Vitrail Tiffany La Cabane du Vitrail

Die Cabane du Vitrail bietet Ihnen die Möglichkeit, an einem Workshop teilzunehmen. Max. 4 Teilnehmer.

Sie nehmen am Ende des Workshops Ihre eigene Kreation mit nach Hause.

Italiano : Stage Découverte du Vitrail Tiffany La Cabane du Vitrail

La Cabane du Vitrail vi invita a partecipare a un workshop. Massimo 4 partecipanti.

Alla fine del laboratorio potrete lasciare la vostra creazione.

Espanol : Stage Découverte du Vitrail Tiffany La Cabane du Vitrail

La Cabane du Vitrail le invita a participar en un taller. Máximo 4 participantes.

Se irá con su propia creación al final del taller.

