Stage découverte du West Coast Swing Salle des fêtes de Buxy Buxy

Stage découverte du West Coast Swing

Salle des fêtes de Buxy Place du lavoir Buxy Saône-et-Loire

Début : 2025-11-22 14:30:00

fin : 2025-11-22 16:00:00

2025-11-22

L’association Ouvrez le Bal propose un stage découverte de West Coast Swing (WCS).

Animé par un professeur diplômé Gilles Monnot, ce stage de WCS donnera aux danseurs les moyens de s’approprier les bases de cette danse très prisée actuellement.

Le West Coast Swing est une danse de couple (pas nécessairement un homme-une femme) née sur la côte Ouest des Etats-Unis. Elle s’est imposée partout dans le monde pour des caractéristiques qui lui sont propres comme la fluidité des mouvements, parce qu’elle permet de danser à deux sur un grand nombre de musiques contemporaines et d’improviser lorsque les bases sont acquises. .

