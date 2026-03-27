Stage découverte du Yoga du rire Salle du Quai des sports Clères

Stage découverte du Yoga du rire

Salle du Quai des sports Rue Hippolyte Lemarchand Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-04 16:00:00

Date(s) :

2026-04-04

L’Association Avenirs Joyeux vous invite à une séance de découverte du Yoga du Rire, une activité ludique et bien‑être accessible à tous.

Au programme 30 minutes de théorie pour comprendre les bienfaits du rire sur la santé, suivies de 1h30 de pratique pour expérimenter exercices, respiration, lâcher‑prise et bonne humeur.

La séance se clôturera par un verre de l’amitié

Public Adultes et enfants à partir de 6 ans, accessible PMR

Salle 90 Quai des Sports ( à 30 minutes de Rouen)

76690 Clères .

Salle du Quai des sports Rue Hippolyte Lemarchand Clères 76690 Seine-Maritime Normandie +33 6 84 01 70 41 yogaduriredu76@hotmail.com

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English : Stage découverte du Yoga du rire

L’événement Stage découverte du Yoga du rire Clères a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin