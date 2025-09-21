Stage | Découverte d’un texte classique « Cyrano, Rostand et vous » Théâtre du Roi de Coeur Bergerac
Théâtre du Roi de Coeur 4 Rue Charles Gonthier Bergerac Dordogne
Tarif : 150 – 150 – 200 EUR
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-17
2026-04-13
Venez profiter d’un stage à la découverte d’un texte classique Cyrano, Rostand et vous.
Stage ados-adultes, 12 ans, 18 ans et +.
3 heures par jour pendant 5 jours.
Prix libre entre 150 et 200 €. .
Théâtre du Roi de Coeur 4 Rue Charles Gonthier Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine theatreduroidecoeur@mailo.com
