Stage | Découverte d’un texte classique « Cyrano, Rostand et vous »

Théâtre du Roi de Coeur 4 Rue Charles Gonthier Bergerac Dordogne

Tarif : 150 – 150 – 200 EUR

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-17

2026-04-13

Venez profiter d’un stage à la découverte d’un texte classique Cyrano, Rostand et vous.

Stage ados-adultes, 12 ans, 18 ans et +.

3 heures par jour pendant 5 jours.

Prix libre entre 150 et 200 €. .

