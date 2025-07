Stage découverte escalade été Saint-Molf

Stage découverte escalade été Saint-Molf jeudi 24 juillet 2025.

Stage découverte escalade été

6 T Rue de la Roche Blanche Saint-Molf Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 14:00:00

fin : 2025-08-11 16:30:00

Date(s) :

2025-07-24 2025-07-25 2025-08-11 2025-08-12

Le club d’escalade des Voies Salées organise 4 stages pendant les vacances d’été.

Ces stages s’adressent uniquement aux enfants nés de 2009 à 2018

Pour y participer, il faut

– impérativement inscrire votre enfant sur internet via les liens suivants

24 et 25 juillet (2 séances de 2,5h au tarif de 60€)

Matin (10h-12h30) / Après midi (14h-16h30)

11 et 12 aout (2 séances de 2,5h au tarif de 60€)

Matin (10h-12h30) / Après midi (14h-16h30)



Pour vous inscrire https://www.helloasso.com/associations/les-voies-salees/adhesions/stages-decouverte-escalade-ete-2025 .

6 T Rue de la Roche Blanche Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@voies-salees.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Stage découverte escalade été Saint-Molf a été mis à jour le 2025-07-18 par ADT44