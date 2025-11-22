Stage découverte et d’initiation à la self défense féminine Complexe Sportif Roger-Piccaud Orvault

Stage découverte et d’initiation à la self défense féminine Complexe Sportif Roger-Piccaud Orvault samedi 22 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-22 14:30 – 17:00

Gratuit : non 1 euro Préinscriptions uniquement Adulte, Etudiant

Dans le cadre des journées internationales de lutte contre les violences faites aux femmes organisées par la mairie d’Orvault et Nantes Métropole, Urban Défense Orvaltaise propose un stage d’initiation à la self défense féminine le samedi 22 novembre 2025.Ce stage vous permettra de découvrir un ensemble de techniques simples de self défense vous aidant à sortir de situations d’agression parfois difficiles.Il est ouvert à toutes les femmes à partir de 18 ans sportives ou non et adolescentes à partir de 17 accompagnées d’une adulte.Il se déroulera de 14h30 à 17h00 dans la salle polyvalente au complexe sportif Roger Picaud.Une participation de 1 euro symbolique sera demandée et se fera sur préinscriptions envoyées par mail à : urban_defense_orvaltaise@yahoo.comRenseignements : Urban Défense Orvaltaise au 06 20 25 24 08

Complexe Sportif Roger-Piccaud Cholière/Bigeottière/Salentine Orvault 44700

02 51 78 33 23 http://www.orvault.fr contact@mairie-orvault.fr