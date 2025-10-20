Stage découverte et perfectionnement du Mountainboard, skate tout terrain La Briorderie Rouans

Stage découverte et perfectionnement du Mountainboard, skate tout terrain La Briorderie Rouans lundi 20 octobre 2025.

Stage découverte et perfectionnement du Mountainboard, skate tout terrain

La Briorderie L.A Mountainboard Park Rouans Loire-Atlantique

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-21 11:45:00

2025-10-20 2025-10-21 2025-10-23 2025-10-24

Venez découvrir ou redécouvrir le skate tout terrain ainsi que nos nouvelles activités été ! L.A Mountainboard park vous propose des stages pour différents niveaux

Au programme du stage

du Mountainboard

découverte de l’activité

progression vitesse, freestyle

Pratique

les stages sont ouverts à toutes et tous à partir de 7 ans

le site est ombragé

possibilité de faire le stage sur deux matinées à 40€ le stage ou sur 4 matinées à 70€

réservation obligatoire, places limitées via le lien ici

La Briorderie L.A Mountainboard Park Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire la.mountainboard@gmail.com

English :

Come and discover or rediscover all-terrain skateboarding and our new summer activities! L.A Mountainboard park offers courses at different levels

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie das Geländeskaten sowie unsere neuen Sommeraktivitäten! L.A Mountainboard park bietet Ihnen Kurse für verschiedene Niveaus an

Italiano :

Venite a scoprire o riscoprire lo skateboard all-terrain e le nostre nuove attività estive! Il parco L.A Mountainboard offre corsi a diversi livelli

Espanol :

¡Ven a descubrir o redescubrir el monopatín todo terreno y nuestras nuevas actividades de verano! L.A Mountainboard park ofrece cursos de diferentes niveles

L’événement Stage découverte et perfectionnement du Mountainboard, skate tout terrain Rouans a été mis à jour le 2025-09-19 par I_OT Pornic